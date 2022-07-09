Роспотребнадзор РТ назвал четыре пляжа в Татарстане, где купаться опасно для жизни и здоровья

В республиканском Управлении Роспотребнадзора назвали четыре пляжа Татарстана, которые не подходят для купания и отдыха на воде, поскольку вода в них не соответствует санитарно-химическим показателям. В Казани это "Нижнее Заречье", "Локомотив", озеро "Лебяжье", в Мензелинске - городской пляж.

На сегодня в Татарстане не выявили ни на одном пляже несоответствия микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим нормам. В норме и радиологические показатели.

Четыре вышеперечисленных пляжа должны быть оборудованы соответствующими табличками, информирующими о запрете купания.