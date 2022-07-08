Дождались: в Татарстане приостановлено действие всех коронавирусных ограничений

Кабмин Татарстана приостановил действие постановления, принятого в республике в начале пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующий документ, опубликованный на портале правовой информации, подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

"С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан кабинет министров постановляет приостановить действие постановления от 19 марта 2020 года "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции", - уточняется в тексте документа.

По данным ТАСС, коечный фонд для больных ковидом в РТ сокращен почти на 90% с начала февраля.

За сутки в регионе коронавирус диагностировали у 42 жителей региона. Общее число заболевших на 8 июля достигло 152 891. Выздоровели за весь период 149 447. Умерли 1 996 человек, в том числе один пациент - за прошедшие сутки.