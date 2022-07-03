Подозреваемый в госизмене ученый умер после того, как его поместили в СИЗО

В СИЗО скончался заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрий Колкер, который был арестован по подозрению в госизмене. Об этом сообщает "КП".

Сотрудники ФСБ задержали ученого в больнице. Там, по словам его дочери, Колкер проходил лечение от четвертой степени рака поджелудочной железы. Такие пациенты нуждаются в паллиативной помощи.

Но Колкера, несмотря на диагноз, поместили в СИЗО "Лефортово", хотя ученый в силу своей болезни не мог есть обычную пищу. Колкеру приходилось питаться через гастротомическую трубку.

Родственники рассказали, что Колкер обвиняется в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Его сын написал, что отец читал лекции студентам на международной конференции в Китае, и его презентации перед каждой лекцией заверяли сотрудники ФСБ.