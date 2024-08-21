Минобр Татарстана: ЕГЭ могут оставить лишь для поступающих в вузы

В РТ сообщили о том, что ЕГЭ могут отменить, однако только частично.

Экзамен власти решили оставить лишь для тех детей, которые планируют поступать в университеты. Кто хочет получить аттестат и поступить в другое учреждение, то вероятно будет сдавать альтернативный экзамен.

Минобр Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин сообщил, что настали другие времена. Быстро отменить Единый государственный экзамен и придумать что-то новое. В настоящее время альтернативу обсуждает Государственная Дума. В конце августа 2024 года, специалисты начнут обсуждать ЕГЭ и ОГЭ.

Ранее мы писали о том, что из школьной программы исключили произведения Джоан Ролинг «Гарри Поттер». Об этом сообщил глава депобра Министерства образования и науки Республики Татарстан Рамис Музипов.

Как рассказал специалист, изменения коснутся детей с 5 по 11 классы.