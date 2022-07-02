В Татарстане в платежках за ЖКУ появится новая строка: за что придется платить татарстанцам?

В коммунальных квитанциях жителей Татарстана появится новая строка - "инвестиционная надбавка". Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ республики Алексей Фролов.

Такую новую строчку в квитанциях татарстанцы увидят уже в августе 2022 года, в платежках за июль. Эти деньги будут направляться на модернизацию коммунального хозяйства региона согласно инвестиционной программе, принятой тем или иным предприятием-поставщиком услуги.

""Водоканалом" и другими предприятиями разрабатывается инвестиционная программа. Это перечень необходимых мероприятий, который будут реализовывать предприятия. Она утверждается на краткосрочный и длительный период", - пояснил замминистра.

Например, в Казани "Водоканал" уже утвердил собственную инвестиционную программу на 6,9 миллиарда рублей. Доля инвестиционной надбавки в общем объеме платежа составить до 5%.