Житель Казани умер после капельницы от похмелья за 8 тысяч

Как рассказала жена умершего, она увидела обычную рекламу капельниц с витаминами. У женщины были отëки после родов и захотела сходить к специалисты. Вместе с ней пошел и супруг.

Косметолог пришла домой к пациентам и просто вколола раствор за 8 тыс. рублей. При этом, она не спросила, что беспокоит пару. Через некоторое время у супругов появились температура и рвота с кровью. Женщине позже стало легче, а вот мужчину госпитализировали — он умер на 2 день от желудочно-кишечного кровотечения, который появился у него из-за гастрита.

Оказалось, что вместо витаминного сбора татарстанцам поставили капельницу от похмелья. Хотя никто из них не был пьян.

Как он выглядел перед смертью?

У умершего 2 детей. Жена в течение нескольких месяцев пытается привлечь медика к ответственности, однако она продолжает работать, пишет SHOT.

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