Целый фестиваль пройдет на озере Изумрудное в Казани, где отпразднуют День молодежи

Уже в эту субботу, 25 июня, на озере Изумрудное (карьер) в Казани отпразднуют День молодежи, сообщает пресс-служба Кировского и Московского района города.

Начало фестиваля запланировано на 12:00, в программе ожидается забег с препятствиями, эко-марафон, мастер-классы, детская зона.

Любой желающий может заранее записаться на забег заранее по ссылке.

Для любителей активного отдыха также будут открыты разные интерактивные и спортивные площадки. А также там состоится концерт, где выступят творческие коллективы и кавер-группа Silent Scream.