Умер 45-летний шоколадный заяц Пьер Нарцисс

В возрасте 45 лет скончался певец Пьер Нарцисс, сообщает Telegram-канал Baza.

Сообщается, что умер артист после операции на почках. По данным "КП", информацию подтвердила дочь певца.

Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне в 1977 году. Свой творческий путь он начал в 1990-е годы, создав свою первую группу, которая выступала в клубах. В 2003 году певец принял участие в российском шоу "Фабрика звезд", где выпустил ставшую хитом песню "Шоколадный заяц". Первый и единственный альбом Нарцисса вышел в 2004 году.