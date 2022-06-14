Украинские военные снова обстреляли российское село: разрушены дома, пострадали 4 человека

Украинские военные опять обстреляли российское село в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. Он отметил, что повреждены несколько домов в селе Займище, пострадали 4 человека.

"Сегодня был произведен обстрел территории села Займище городского округа Клинцы. Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь", - говорится в сообщении.

На месте сосредоточены оперативные службы. После обстрела в селе было отключено электричество, жители остались без воды.

Село Займище примыкает к южной окраине города Клинцы, который расположен в 50 км от границы с Украиной.