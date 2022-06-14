Родственники украинских пленных просят, чтобы их не возвращали домой, на Украину

Матери украинских военнопленных, находящихся в России, массово обращаются с просьбами не возвращать их сыновей на родину, об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Омбудсмен отметила, что родные пленных бойцов ВСУ опасаются за своих близких.

"Ко мне поступают новые обращения от украинских матерей. Они просят не возвращать их сыновей, потому что считают, что они либо будут заново отправлены на фронт, либо они будут подвергнуты репрессиям", — пояснила омбудсмен.

По словам Москальковой, некоторые пленные и сами просят о том же.