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01:00, 13.06.2022
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19:30, 12.06.2022
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Родственники украинских пленных просят, чтобы их не возвращали домой, на Украину

14.06.2022, 05:00 122 prokazan.ru
Матери украинских военнопленных, находящихся в России, массово обращаются с просьбами не возвращать их сыновей на родину, об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Омбудсмен отметила, что родные пленных бойцов ВСУ опасаются за своих близких.

"Ко мне поступают новые обращения от украинских матерей. Они просят не возвращать их сыновей, потому что считают, что они либо будут заново отправлены на фронт, либо они будут подвергнуты репрессиям", — пояснила омбудсмен.

По словам Москальковой, некоторые пленные и сами просят о том же. 
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Написали десять, а отловили пять: Как обстоят дела с проблемой бездомных собак в Казани?
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Убил из-за плохой уборки: Мужчина изнасиловал и задушил 18-летнюю студентку, помогавшую ему по дому
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Главу крупной агропромышленной группы АСБ застрелили, убийца покончил с собой
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Выбило зубы, порвало губы и обожгло предплечье: Вейп взорвался прямо во рту 15-летнего подростка
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Шансов выжить не было: Женщина пристегнула возлюбленного к машине наручниками и сожгла заживо
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Лавров заявил, что Путину и Зеленскому все-таки нужно поговорить и назвал условие для этого
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Потекло темное: тела двух умерших мужчин нашли после того, как с потолка начала капать кровь
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Ничего не понял - хлопок и море крови: подростку выбило пять зубов взорвавшимся во рту вейпом
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Сначала родила здорового ребенка: женщина по непонятным причинам выпала из окна роддома
10:05, 08.06.2022
Зеленский поссорился с собственной армией: хакеры слили секретные переговоры президента с ВСУ
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Они нашептали и заставили: мать убила 4-летнего сынишку из-за голосов в голове
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Сестра Жанны Фриске борется с раком, метастазы нашли в позвоночнике и печени
07:00, 08.06.2022
Видели в крови, с пьяными родителями: Мужчина жестоко избил годовалую внучку – она в больнице
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Всеобщий «тихий час» в Татарстане, прогноз погоды и приметы: Главное на утро 8 июня
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Доктора в больнице отказались удалить клеща со спины 9-летнего мальчика
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Украинец в Москве до реанимации избил пенсионера за поддержку спецоперации
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Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью