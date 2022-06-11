Мне терять нечего, 12 лет отсидел: в Казани новые знакомые устроили поножовщину из-за женщины

В Казани новые знакомые - двое мужчин и женщина - решили выпить, но застольный конфликт чуть не обернулся трагедией.

В одной из квартир устроили праздничный стол, хотя и познакомились люди только час назад. В какой-то момент, сообщает "Татарстан-24", хозяин дома набросился на женщину с кулаками. Второй мужчина решил заступиться за честь дамы. Хозяин дома схватился за нож.

Вооружившись, он честно предупредил гостя, что уже 12 лет отсидел, и терять ему по сути нечего. Гость смог вызвать полицию.

Во всех обстоятельствах случившегося предстоит разобраться стражам порядка.