У подростков Татарстана хотят забрать питбайки и квадроциклы на СВО

Татарстанцам порекомендовали отправлять свои питбайки и многие другие транспортные средства в зону специальной военной операции. Такая идея появилась в ТГ "stop city racing".

Авторы сказали, что каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был в безопасности, а питбайки и квадроциклы в руках детей стали самой настоящей проблемой.

В 2024 число ДТП с такими видами транспорта выросло. Именно по этой причине появилась инициатива с добровольной передачей транспорта в зону СВО.

После этого, в социальных сетях появился пост от оператора БПЛА 200-й бригады из Татарстана, который совсем не так давно узнал о проблеме с квадроциклами.

Ранее мы писали о том, что во время крушения поезда 3 студента Казанского государственного энергоуниверситета помогали людям. Напомним, все случилось 29 июля 2024 года.