В Министерстве культуры РТ рассказали об отмене концерта группы "Би-2" в Казани. В телеграм-канале представители Минкульта написали:

"О концерте "Би-2" в Казани: организаторы банально не выполнили требования по безопасности зрителей".

Представители группы официально отмену выступления не комментируют, и пока на сайте группы продолжается продажа билетов.

Не так давно "Би-2" попали в скандал в Омске. Они отказались за 15 минут до начала выступления выходить на сцену, где есть баннер с буквой Z.

В свою очередь, музыканты в социальных сетях объяснили свою версию произошедшего. Они отметили, что выступают без политики.