Мужчина спас маленькую девочку от падения с 8 этажа

В Казахстане 36-летний мужчина, рискуя собственной жизнью, спас девочку 2019 года рождения от падения с 8 этажа. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел 11 мая в 10:21 в Нур-Султане по проспекту Улы Дала, 27/1. Девочка вылезла из окна и не мог забраться обратно в квартиру. Она висела на карнизе 8 этажа. Рядом с ребенком на тот момент никого не было.

К счастью, Сабит Шонтакбаев 1985 года рождения, проживающий на седьмом этаже, увидел висящего плачущую девочку. Чтобы спасти малышку, он вылез из своего окна, подтянулся и поймал ее.

ДЧС планирует представить мужчину к награде за смелость, мужество и героизм.

"Уважаемые родители, это тот счастливый случай, когда ребенок был благополучно спасен, но существует множество фактов с трагическим исходом. Не оставляйте детей без присмотра взрослых! Не оставляйте открытыми окна, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда", - заключили спасатели.