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Фигуристка Загитова выложила фото в коротком обтягивающем платье

На кадрах видно, как олимпийская чемпионка позирует в наряде и темных очках

Алина Загитова

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Фигуристка Алина Загитова порадовала своих поклонников новой фотосессией, на ней девушке стоит в коротком платье.

На кадрах видно, как олимпийская чемпионка позирует в наряде и темных очках.

Напомним, 22-летняя Алина Загитова - самая юная фигуристка, которая смогла одержать победу на всех главных стартах на взрослом уровне, а также взять титулы в юниорском катании. Отметим, что девушка не участвует в официальных соревнованиях еще с декабря 2019 года.

Ранее мы писали о том, что министр спорта РТ Владимир Леонов рассказал изданию, что мкр-н Казани, где появится школа олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, будет притягивать к себе молодых граждан. В декабре он рассказал, что возведение арены займет примерно год. Леонов сообщил, что сейчас уже согласованы планировки конструкции.

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