В Казани сегодня, 5 мая, опубликовали детальный и подробный график отключений горячей воды, которые ждут казанцев в ближайшие месяцы. График составлен для сетей АО "Казэнерго" на межотопительный период 2022 года. Он доступен здесь , на портале мэрии. Достаточно выбрать свой район и узнать, когда придется посидеть без горячей воды.

Указывается, что сроки отключений могут быть скорректированы, работы будут проводиться поэтапно.

"Поэтому отключение горячего водоснабжения может производиться не единожды, а интересующий адрес фигурировать в графике несколько раз. Просим внимательно ознакомиться с представленной ниже информацией", - говорится в сообщении мэрии.