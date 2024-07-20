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В Набережных Челнах цены на такси подскочили до исторического максимума

За месяц цена на такси в Челнах поднялась почти на 11%.

Олег Харсеев, Коммерсантъ

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За месяц цена на такси в Челнах поднялась почти на 11%.

В июне цена за 1 км. передвижения на такси выросла до 41,1 руб. За год цена на услуги частных пассажирских перевозчиков выросла на 40,8%, ещё в июне прошлого цена составляла 29,2 руб . за км.

Ранее мы писали, что что в Татарстане откроется 8 школ и 10 дошкольных учреждений к новому учебному году.

Ранее мы сообщали, что водитель в Нижнекамске насмерть сбил лося и вылетел в кювет.

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