В Казани на реставрацию «Красных ворот» потратят около 13 миллионов

13 миллионов рублей власти планируют потратить на реставрацию памятника «Юбилейная арка «Красные ворота». Причина - 100-летие порохового завода, который был возведен в 1888 году.

На сайте государственных закупок сказано, по около строения планируют сделать отмостку, а также организовать гидроизоляцию и многое другое.

Специалисты хотят благоустроить участок возле ворот, и отремонтировать кованые ворота и калитку, обновить штукатурку, отделать фасад и т.д.

Помимо этого, в планах восстановить фасады и поменять перекрытия.

Заказчик - Комитет внешнего благоустройства Казани. Все необходимые ремонтные работы планируют окончить до конца 2024 года. Деньги будут выделены из городского бюджета.

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