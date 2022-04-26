В Казани выставили на продажу легендарный автомобиль ГАЗ-12 ЗИМ 1953 года выпуска. Машину продают за 20 миллионов.Продавец уверяет, что машина полностью оригинальная, отреставрированная на 100%. Машина имеет базовую комплектацию. За все время у машины был только один владелец.

В объявлении сказано, что машина является победителем фестиваля Gorkyclassik-2021.Машина включена в реестр коллекционных автомобилей ГАЗ.

На таких авто в советское время ездили партийные деятели. Выпуск закончился в 1959 году. На смену ей пришла "Чайка".