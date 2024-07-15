22-летняя Алина Загитова показала первую репетицию шоу «Хранители времени»

Известная фигуристка Алина Загитова в своем телеграм-канале сообщила о том, как проходит ее подготовка к своему ледовому шоу «Хранители времени» и о том, как она себя чувствует.

Спортсменка рассказала, что у нее все в порядке, она просто заболела. Она продолжительное время не спала, много репетировала и решала вопросы, которые касались шоу. Именно поэтому у нее синяки под глазами.

Ранее мы писали о том, что 22-летняя Алина Загитова показала образ с темными волосами и в платье-мини. На кадрах видно, как олимпийская чемпионка позирует в красивом наряде и темных очках.

Кроме того, мы говорили, что министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал изданию, что мкр-н Казани, где появится школа олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, будет притягивать к себе молодых граждан.