В Казани 21 июля из-за крестного хода будет ограничено движение по ряду улиц

В воскресенье, 21 июля 2024 года, в Казани будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах. Причина - крестный ход. Об этом рассказал и. о. начальника отдела по взаимодействию с общественными компаниями Ильгиз Сарманов.

Руководитель исполнительного комитета Татарстана Рустем Гафаров попросил специалистов создать безопасные условия для проведения хода.

Мужчина отметил, что мероприятие стартует в 7:30 с молебна в Благовещенском соборе. После этого, участники пройдут вокруг Казанского Кремля и по ул. Батурина – Карла Маркса – Миславского до Богородицкого монастыря.

По этой причине, с 7:00 21 июля будет перекрыто движение любого транспорта по этому маршруту. Все ограничения перестанут действовать после прохождения крестного хода. Кроме того, с 20:00 20 июля на ул. Миславского будет ограничена парковка.