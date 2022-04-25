Верховный суд Татарстана оправдал травматолога-ортопеда РКБ Михаила Чекунова. Решение суд принял в апелляции, отменив тем самым обвинительный приговор, который ранее медику вынес Приволжский районный суд Казани.

Процесс длился два года, сообщает "Реальное время". Следком и прокуратура настаивали на обвинении врача в причинении смерти пациенту по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Посмертные экспертизы установили, что бездомному пациенту, который не имел ни жилья, ни семьи, ни работы, оказали медпомощь с дефектами: не до конца исследовали степень повреждений.

В больницу бездомного привезли с ножевым ранением, собутыльник порезал его. Но врач наложил лишь внешние швы, тем вренем у мужчины было поранено и легкое, в итоге пациент умер от внутреннего кровотечения.рр

Силовики считали, что доктор проявил недобросовестность и небрежность, потому верный диагноз был поставлен лишь посмертно.

Сам медик вину не признавал. Было установлено, что в клинике бомж вел себя буйно и сам мешал обследованию.

Верховный суд почитал, что доктор не был наделен организационно-распорядительными функциями, не является должностным лицом, а потому в его действия состав преступления отсутствует.

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