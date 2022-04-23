Подросток в Татарстане попал под уголовную статью за шутку о бомбе в школе. Все случило в поселке Совхоз "Татарстан" недалеко от Набережных Челнов. Дело рассмотрел Тукаевский районный суд РТ.

Подросток позвонил в единую службу спасения "112" и сообщил о бомбе в школе, сообщает Сhelny-biz

"Здравствуйте, тетенька, школу взорвут скоро, ее взрывают, быстрей, террористы", – сказал школьник. Аудиозапись телефонного разговора была приобщена к делу.

В суде подросток признал, что виноват и пояснил, что он просто пошутил.

От серьезного наказания ребенка спасли хорошие характеристики с места учебы, из спортивной секции, где он занимается.

В суде приняли решение, что для исправления школьнику достаточны "принудительные меры воспитательского воздействия". Его передали под надзор родителей сроком на один год, которые должны обеспечить контроль за поведением сына и не допустить аналогичных незаконных действий.