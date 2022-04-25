Пик активности клещей в Татарстане в этом году придется не на Первомай праздники, как это было в последние годы, а на День Победы, 9 мая. Об этом сообщил доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев.

По словам эксперта, клещи перейдут к массированной опасной для людей атаке на татарстанцев позднее привычного времени в связи с тем, что в лесах еще сохраняется снежный покров, и местами он довольно внушительный - до полуметра.

"Пока снег не сойдет, клещей не будет. Клещи обитают в почве. И на человека они залезают с почвы, травы, а не, как часто принято считать, с деревьев. Если оставить клеща на открытом воздухе без почвы, он просто умрет от потери влаги. Они залезают на невысокую траву – до 70 см", - отмечает Шулаев.

Если тепло в Татарстане сохранится, снег сойдет и почва поверхностно подсохнет, то пик активных нападений на людей у клещей придется именно на 9 мая.

По словам Шулаева, клещи в Казани встречаются преимущественно в лесопарковой пригородной зоне - в поселке Нагорный, на Лебяжьем. В центре Казани в парке Горького клещей учёный не наблюдал ни разу.

Татарстанцам специалист рекомендует при выходе на природу использовать куртки и штаны с резинками внизу штанин, если таких нет, можно заправить штаны в носки.

После похода в лес внимание стоит уделить осмотру головы, участкам за ушами, паху. Также не стоит пренебрегать противоклещевыми аэрозолями.

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