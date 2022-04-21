Полицейские в Петербурге задержали подозреваемого в нападении на школьницу. Девочка с матерью обратились в полицию вечером 19 апреля, сообщив, что на Приморском шоссе у дома № 431 на школьницу напал неизвестный. Он совершил в отношении 13-летней девочки иные действия сексуального характера и отобрал у ребенка 150 рублей.

Меньше чем через сутки оперативники задержали подозреваемого — 55-летнего жителя поселка Ольгино. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности и в 2007 году был осужден за убийство, сообщает "Фонтанка".

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.