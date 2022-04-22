В Казани пьяный водитель устроил сразу две аварии, после чего, видимо, изрядно утомившись, мирно уснул в патрульном автомобиле приехавших на место происшествия сотрудников ГИБДД.

Сев в нетрезвом виде за руль своего автомобиля Hyundai, мужчина сначала взял на таран грузовик на улице Петра Витера и уехал с места ДТП. Позднее на улице Амирхана он не успел притормозить вовремя и влетел в стоявший на светофоре Chevrolet Niva.

При этом водители двух машин претензий к пьяному водителю не имеют, поскольку их авто сильных повреждений не получили, сообщает "Татарстан-24".

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