Пожар уничтожил 20 домов и 4 улицы – его продолжают тушить

На юге Красноярского края горящий недалеко от дач мусор превратился в масштабный пожар. Огонь в Минусинском районе уничтожил 4 улицы и 20 домов, передает региональная прокуратура.

Сперва пожар охватил населенный пункт на площади 0,5 га. Затем быстро перебрался на дачные поселки и ближайший лес.

Тушение возгорания и эвакуация людей продолжается. В Минусинском районе объявлен режим ЧС. Ликвидация пожара осложняется высокой температурой и сильными порывами ветра.

Во второй половине дня пожар удалось локализовать. По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь лесного пожара составила примерно 300 га.

Эвакуированных доставляют в местную школу, где развернут пункт временного размещения. Для транспортировки людей задействовано восемь автобусов. Общественный порядок обеспечивают 75 полицейских.