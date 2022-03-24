В отношении татарстанского агрохолдинга АО "Агросила" завели антимонопольное дело из-за того, что компания продавала сахар торговым сетям по разным ценам. Об этом доложили в республиканском Управлении ФАС.

"Нами возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 13 ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности", - рассказал замглавы ведомства Андрей Розенталь.

Отмечается, что холдингу грозит штраф в размере до 5 миллионов рублей.

Антимонопольщики считают, что таким образом холдинг создал дискриминационные условия.

"Будем смотреть, на основании чего они принимали такие решения. В случае подтверждения нарушений предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 5 миллионов рублей", - заявил Розенталь.