Мэр Казани Ильсур Метшин провел встречу с предпринимателями, ее главной темой стала ситуация с продовольствием в торговых сетях.

Ритейлеры отметили, что все сети продолжают работать в штатном режиме, персонал не будут сокращать, товары первой необходимости на складе имеются. Постепенно начал снижаться ажиотажный спрос на крупы и сахар.

"Каждый на своем вверенном участке делает все возможное, чтобы сохранить бесперебойную работу предприятий, обеспечить город необходимыми продуктами", — сказал Метшин.

Официальный представитель X5 Retail Group отметил, что сахар из распределительного центра поступает постоянно, в сутки поступает до 20 тонн этого продукта. На пике ажиотажного спроса покупатели сметали с полок пор 450 тонн сахара.

У сети "Магнит" тоже нет проблем с поставками. Запасов продуктов в логистических центрах хватит на 30 дней.