Предприниматели из Татарстана жалуются бизнес-омбудсмену Фариду Абдулганиеву на нехватку ряда продуктов и кассовой ленты. Так, заявляется, что нет никакой возможности закупить сахар, муку, критически не хватает ленты для касс.

В пресс-службе бизнес-омбудсмена отметили, что доля таких обращений составляет уже 11% и с начала марта поступило 157 устных и 29 письменных жалоб от представителей республиканского бизнеса.

Онлайн-встречи с бизнесменами омбудсмен проводит в еженедельном формате.

Предпринимателям разъясняют нововведения. Так, можно не жаловаться на нехватку кассовых лент - их не будут наказывать, если продажа зафиксирована на кассе, но чек покупателю выдать не представляется возможным.

25% обратившихся жалуются на рост банковских ставок по выданным ранее кредитам. 24% предпринимателей жалуются на бездействие властей.