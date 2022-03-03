В Государственную думу внесен проект закона, который предусматривает введение кредитных каникул сроком действия до 30 сентября 2022 года в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. Документ появился в электронной базе документов парламента, сообщает РИА "Новости".

Предлагается установить периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых на момент заключения договора не подлежит применению. Также предусмотрена возможность продлить кредитные каникулы и после 30 сентября, если обстановка того потребует.

В документе предложены также определенные механизмы поддержки сектора экономики.