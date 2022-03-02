Российский экономике приходится тяжко, она испытывает серьезные удары, но запас прочности есть, как и потенциал. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Так он ответил на заявление американского лидера Джо Байдена о том, что "экономика России шатается", сообщает ТАСС.

Песков отметил, что сейчас ведется энергичная работа.

"На ногах устоим", - добавил Песков.

Ранее Байден, обращаясь к Конгрессу США с посланием, заявил, что экономика РФ "шатается" и уточнил, что за это в ответе Путин.