В Татарстане создали оперативный штаб для устойчивого развития экономики. Его возглавил премьер-министр республики Алексей Песошин. Уже утвержден план основных мер по обеспечению экономики РТ, сообщила пресс-служба Минэкономики Татарстана.

Поручение создать штаб "в целях оперативного реагирования" отдал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Сообщается, что принятый план сформирован по четырем направлениям: обеспечение населения товарами первой необходимости и поддержка населения, поддержка предприятий и отраслей, которые оказались в зоне риска, поддержка малого и среднего предпринимательства, общесистемные меры.