В Казани начали появляться объявления о сдаче жилья для беженцев из ЛДНР. За месяц хозяева квадратных метров просят 10 тысяч рублей.

Объявления встречаются разные: некоторые предлагают свое жилье бесплатно, некоторые просят символические суммы без залога.

"Приму одного-двух беженцев из Донбасса или Луганска. Добро пожаловать в мой дом! У меня есть маленькая комната 8 квадратов. Подойдет девушке, парню или скромной паре без детей. Приму на месяц или два бесплатно. Дальше для вас возможно снимать эту комнату на общих основаниях, если найдете работу и останетесь у нас в городе", — говорится в объявлении, которое приводит "Бизнес Онлайн".

Самое дешевое жилье за 1 рубль в месяц предложили беженцам жители Ростова-на-Дону. И даже в Московской области нашлись те, кто готов сдать эвакуированным комнаты за 1000 рублей.