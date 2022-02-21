В аэропорту Казани сотрудники таможни остановили жительницу Крыма, которая намеревалась вылететь в Турцию с партией контрабандных ресниц.

В багаже женщины нашли 50 упаковок искусственных ресниц для наращивания, в каждой упаковке было по 16 полосок ресниц. Об этом сообщила пресс-служба Татарстанской таможни. В общей сложности крымчанка пыталась вывезти более 800 ресниц.

22-летняя девушка пояснила, что везла свой груз в Стамбул в слон красоты, где она занимается наращиванием. Таможенникам она сказала, что понятия не имела, что ресницы нужно декларировать.

В отношении туристки составили определение об административном правонарушении.