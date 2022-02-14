В Казани предприятия общепита из-за коронавируса терпят колоссальные убытки, а уровень заболеваемости в коллективах приблизился к 50%. На ситуацию пожаловался глава Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Зуфар Гаязов.

По словам Гаязова, многие организации сегодня находятся на удаленном режиме работы, а потому поток клиентов в предприятиях общепита резко снизился. Меры государственной поддержки, которые сегодня есть, недостаточны для того, чтобы общепит мог покрыть свои убытки и остаться на плаву.

"Уже третий год мы работаем в тяжелых условиях, но вот "омикрон", мы надеемся, он не будет таким долгим, но февраль у нас пошел на минус, предприятия убыточные", — отметил Гаязов, его цитирует ТАСС.