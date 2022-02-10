Житель Татарстана пытался незаконно везти из Египта в Казань 800 сигар, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

Попытку крупного незаконного ввоза табачных изделий пресекли таможенники при проведении контроля рейса Шарм-эль-Шейх - Казань. Восемь сотен сигар лежали в багаже у 37-летнего пассажира. Сам пассажир выбрал для прохождения контроля "зеленый коридор". Без пошлины разрешено ввозить не более 60 сигар, а потому татарстанца ждет наказание.

Сам ценитель сигар заявил, что просто не знал таможенных правил. Но незнание закона, как известно, от ответственности не освобождает. А потому против мужчины возбудили административное дело по статье ч.1. ст. 16.2. КоАП РФ. 750 сигар у пассажира были изъяты.