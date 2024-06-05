62-летняя женщина упала с крыши казанского ЖК «Лазурные небеса»
Ишназаров Дж./Яндекс.Карты
Утром 5 июня 62-летняя женщина рухнула с крыши жилищного комплекса «Лазурные небеса» в Казани. Об этом рассказали источники издания «БИЗНЕС Online». Как она оказалась наверху — устанавливают следователи.
Погибшая не проживала в этом комплексе. Обстоятельства неизвестны.
Утром в местных телеграм-каналах появились фотографии с места ЧП. Люди писали, что женщина упала на забор.
Ранее мы писали о том, что в Кировской районе Казани взорвался самогонный аппарат.
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