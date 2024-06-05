62-летняя женщина упала с крыши казанского ЖК «Лазурные небеса»

Утром 5 июня 62-летняя женщина рухнула с крыши жилищного комплекса «Лазурные небеса» в Казани. Об этом рассказали источники издания «БИЗНЕС Online». Как она оказалась наверху — устанавливают следователи.

Погибшая не проживала в этом комплексе. Обстоятельства неизвестны.

Утром в местных телеграм-каналах появились фотографии с места ЧП. Люди писали, что женщина упала на забор.

Ранее мы писали о том, что в Кировской районе Казани взорвался самогонный аппарат.