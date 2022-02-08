За минувшие сутки в Татарстане впервые с середины января зафиксировали некоторое уменьшение суточного числа заразившихся коронавирусом. За сутки зарегистрирован в республике 1241 новый случай болезни, об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. Сутками ранее было зафиксировано 1305 новых случаев.

За последние сутки в больницы доставлены 545 человек, остальные проходят лечение амбулаторно, на дому.

С начала пандемии общее число заболевших составило 57 250 человек. Выздоровели 41 024 татарстанца, 565 человек выздоровели за последние 24 часа.

На 8 февраля 2022 года в Татарстане зарегистрированы 1633 смерти от осложнений ковида, за последние сутки не стало шестерых татарстанцев.