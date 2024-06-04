Приехали толпой: в массовой драке на Ноксинском спуске до смерти забили парня

Умерший парень пытался скрыться, однако его кинули на землю и забили. После этого агрессоры перевернули тело лицом вверх. Об этом сообщили в телеграм-канале "Казань на максималках".

По предварительным данным, драка началась не случайно — на место приехали толпой.

Ранее мы писали о том, что в Зеленодольском районе поезд насмерть задавил 87-летнего дедушку.