Известный режиссер Бекмамбетов пообещал провести международный фестиваль кино в Татарстане

Кинорежиссер Тимур Бекмамбетов анонсировал проведение международного фестиваля кино, снятого по формату скринлайф, который пройдет летом в Альметьевске в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы думали, фестиваль будет в Силиконовой долине или где-то еще, но так получилось, что первыми, кто откликнулись на наше предложение оказались нефтяные компании, которые находятся в Альметьевске, и это будет очень круто. Фестиваль будет проходить одновременно во всех городах - будет большой онлайн-фестиваль и будет часть офлайн, она будет в Альметьевске", - сказал Бекмамбетов.

По предварительным данным, Татарстан посетят авторы фильмов скринлайф со всего мира, чтобы провести круглый стол. Он также рассказал, как создать на кино на телефоне - от идеи и сценария до съемок и монтажа.

Уточним, Screenlife, или скринлайф, это формат киноповествования, где все события фильма происходят полностью на экране компьютера, планшета или смартфона, пишет ТАСС.