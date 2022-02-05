Накануне поздно вечером в Управление кризисных ситуаций ГУ МЧС России по РТ поступило тревожное сообщение: в селе Высокая Гора в многоквартирном доме на улице Юбилейной угарным газом отравилась семья с детьми.

Две маленькие девочки (в возрасте 2 лет и 1 года) госпитализированы в тяжелом состоянии. Также в тяжелом состоянии в больницу доставлена молодая 24-летняя женщина. За их жизни сейчас борются врачи.

Двое мужчин 1995 и 1977 годов рождения получили отравление, но их жизни вне опасности, степень отравления у них легкая.

Пока специалисты МЧС не знают, что именно случилось в квартире. Исследуется состояние газового оборудования, рассматриваются и иные вероятные причины ЧП.