Российские фигуристы в целом заработали за сезон почти 635 тысяч долларов, что в переводе на российские рубли составляет около 48,5 миллионов. При этом самый большой доход оказался у фигуристки из Казани Камилы Валиевой.

По данным Metaratings, девушка получила 61,3 тысячи долларов (около 4,7 миллиона рублей). За ней по уровню доходов следуют Анна Щербакова, которая получила 52 тысячи долларов, пара Мишина-Галлямов, в которой каждый получил по 35,7 тысяч долларов.

Сейчас Камила и другие фигуристы уже в Пекине, тренируются и ожидают старта Олимпийских игр, которые пройдут с 4 по 20 февраля. Если Валиева победит на Олимпиаде, то от Минспорта РФ получит 4 миллиона за золото. За серебряные награды дают по 2,5 миллиона, а за бронзовые - 1,7 миллиона.