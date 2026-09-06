ПИФы привлекли 2,8 трлн рублей чистого притока в 2025 году

Объем чистого притока средств в паевые инвестиционные фонды в 2025 году достиг 2,8 трлн рублей, что почти соответствует рекордному показателю 2023 года в 2,9 трлн рублей. Число частных инвесторов на Московской бирже превысило 40 млн человек, эти данные приводит в своей колонке Екатерина Черных.

Особенный рост показали фонды недвижимости: объем чистых активов под их управлением увеличился в полтора раза и достиг 893 млрд рублей. На фоне перехода этих инструментов в массовый сегмент, по мнению автора, возрастают риски эмоционального выбора.

Центробанк ранее выражал обеспокоенность тем, что частные инвесторы не всегда оценивают риски. Екатерина Черных считает, что культура потребления, ориентированная на быстрый результат, переносится на финансовые рынки, и инвесторы отдают предпочтение модным активам.

Управляющие компании, по ее мнению, должны выступать экспертным фильтром и четко объяснять инвесторам долгосрочные перспективы. Автор также предлагает выработать единые требования к раскрытию информации, чтобы решения принимались более взвешенно.