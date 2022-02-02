52-летний житель Казани обвиняется в убийстве собственной матери. Мужчина до смерти забил 85-летнюю старушку, будучи пьяным. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме РТ.

Все случилось в квартире на улице Братьев Касимовых. Пьяный мужчина бил близкого человека до тех пор, пока женщина не перестала подавать признаков жизни. От полученных тяжелых травм пенсионерка скончалась на месте.

"Причастность к совершению преступления обвиняемый признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в официальном сообщение СКР.