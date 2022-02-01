В Татарстане у родных покойника, с могилы которого спилили крест, потребовали доказать православие

Большой скандал со спиленным православным крестом на могиле Виктора Смирнова в Актанышском районе Татарстана получил продолжение. Меры приняли, крест родные восстановили, президент РТ Минниханов поручил разобраться, была уволена замглавы района Райхан Галимянова, но тут стало известно, что тех, кто спилил крест, так и не нашли. А с родных даже попросили доказать, что покойный на самом деле был православным.

" Документы настойчиво запрашивал главный мухтасиб Казани Рустам хазрат Валиуллин через и.о. благочинного РПЦ по Актанышскому району протоиерея Александра Расторгуева в период с 17 по 29 декабря 2021 года. Эти документы впервые были запрошены в кабинете замруководителя районного исполкома по соцвопросам Лейсан Нурлыевой. Считаем данное грубое, если не сказать, наглое вмешательство представителей духовенства иной веры и светской власти в дела православных, тем более, усопших, категорически недопустимым", - говорят родственники.