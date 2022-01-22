Полиция в Омской области ищет неизвестного, который хладнокровно убил трех человек, среди его жертв оказался ребенок.

Тройной убийство случилось в ночь на 22 января в частном доме села Юрьевка.

В региональной прокуратуре сообщили, что тела мужчины, женщины и девочки были найдены сегодня утром. Предполагается, что неизвестный забрался в дом ночью, нанес спящим ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

По информации ТАСС от источника в правоохранительных органах, двое подростков сумели убежать и избежали страшной участи, они и позвали на помощь, а также рассказали, что нападавший был один. Убийца пока не найден.