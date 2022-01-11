Житель Казани Александр Рунов, который 5 января этого года прилетел в Казахстан, на несколько дней оказался в самом эпицентре страшных событий, которые вряд ли когда-либо сможет забыть.

Он сообщил в интервью "Известиям", что остался жив только чудом. Когда приехал в аэропорт Алма-Аты, чтобы взять билет и вернуться домой, было уже слишком поздно. Воздушная гавань уже была под контролем боевиков, они выгнали с рабочих мест всех сотрудников, а пассажирам заявили, что полеты для них закончились, вылетов никуда не будет.

"Они сначала сказали всем зайти в отель, потом выйти, а сами ушли в сторону терминала. Позже туда стали подъезжать кучки людей. Машины бросали у аэропорта, при нас скручивали номера и стремились в терминал. Тогда уже стало страшно. Мы ушли с территории аэропорта буквально в кусты, наблюдали оттуда", — описал бесчинства протестующих казанец.

Несколько дней он провел в отеле, но покидать номер не мог. За окнами гостиницы тем временем писалась кровавая история:

"Разбито было все, что можно было бить. Остановки, банки, платежные терминалы — они были раскурочены, выкорчеваны — витрины, салоны сотовой связи. Среди тех, с кем мы общались, были простые люди, из сферы услуг, без огромных зарплат, которые наверняка тоже чем-то недовольны, но они проявляли только душевность и доброту. И я не представляю, что за силы могли способствовать такому проявлению агрессии", — рассказал турист.

10 января Рунова в составе первого вывозного рейса Министерства обороны РФ доставили в Россию.