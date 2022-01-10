В Россию возвращены вывозными рейсами Минобороны более 1400 россиян, которые оказались волею судьбы в Казахстане, когда там вспыхнули протесты и погромы. Среди них - 30 человек из Татарстана, но в Казахстане еще остаются татарстанцы, не все успели на военные рейсы, сообщает полномочный представитель РТ в Казахстане Денис Валеев, передает РБК.

"Есть часть татарстанцев, которые не успели на рейс, поскольку они поздно о нем узнали из-за отсутствия связи. Мы ждем новые рейсы военно-транспортной авиации", — сказал Валеев.

Для гражданской авиации аэропорт Алматы закрыт, на какой срок - пока сказать не может никто.

Также Валеев отметил, что в Казахстане остаются студенты-казахи, которым также необходимо выехать в Казань, чтобы сдать экзамены и продолжить обучение.