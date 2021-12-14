Власти Татарстана готовят проект компенсации убытков перевозчикам после введения QR-кодов, сообщает ТАСС. Минтранс Татарстана готовит методическое обоснование расчетов для возмещения убытков перевозчикам в связи с введением ограничений. Сроки выплат будут, таким образом, зависеть от сроков согласования документов, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Имеется в виду компенсация убытков перевозчикам в связи с введением ограничений и снижением пассажиропотока. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана в тесной кооперации с исполкомами и предприятиями общественного транспорта готовит методическое обоснование расчетов для возмещения убытков перевозчикам в связи с введением ограничений", - сообщили в пресс-службе.

Наиболее ощутимым была снижение потока пассажиров в первую неделю введения QR-кодов - с 22 ноября по 28 ноября - почти на 27,6%. Потом пассажиропоток постепенно начал восстанавливаться.

"Во вторую неделю падение составило 23,7%. В третью - 20,2%"", - сообщили в пресс-службе. В среднем за весь период ограничений пассажиропоток упал на 23,8%.